ILIĆEVA NASRNULA NA BIVŠEG DEČKA: Marinković je doveo do ludila, udvara se drugoj?! Jelena mu ovo neće OPROSTITI

Nakon raskida Jelene Ilić i Ivana Marinkovića, klupko polako počinje da se odmotava i prava istina izlazi na videlo.

Dok su sve oči uprte u Jelenu Ilić i po vili kruže glasine kako joj se dopada drugi muškarac, zapravo je Ivan taj koji se emotivno ohladio od svoje verenice.

foto: Printscreen/Happy

Haos je nastao kada je Jelena saznala da je Ivan dao svoju duksericu Atini Ferari. Ilićeva je zbog ovoga toliko pobesnela i fizički nasrnula na bivšeg dečka. Zbog agresije su oboje novčano kažnjeni.

Jelenu je najviše pogodilo to što Ivan nikada ne pozajmljuje svoje stvari, a to što je sa Atinom napravio izuzetak je Ilićevu dovelo do ludila.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

