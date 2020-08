ODNOSE NISAM IMAO 11 MESECI, A BURMU NE NOSIM 2 GODINE: Janjuš surovo o Maji i Eni, tvrdi da nikad NE LAŽE!

Marko Janjušević Janjuš govorio je u emisiji o Maji Marinković i ženi Eni, a bio je vidno neraspoložen.

Janjuša je voditelj pitao da li se video sa Majom prethodne noći.

"To nije istina, ne znam ko to plasira. Nismo se videli oko 9, 10, a ni 11, 12. Polomiše se ljudi oko nas, baš ih Maja i ja interesujemo! Iskreno ja ne znam ni gde Maja živi", kazao je Janjuš, a Marko Đedović je dobacio:

"Opet lažeš! Maja je pričala u rijalitiju gde živi."

"Ja ne znam gde se preselila, a vi znate, a navodno se mi viđamo! Ne lažem nikad. Ja živim sam. Nemam s*ks, tačno ga nisam imao 11 meseci", rekao je Janjušević u "Narod pita", pa dodao:

"Sa ženom imam isti odnos kao i prošle godine. Ko je pričao da je sprovedena brakorazvodna parnica? Ako dođe do toga, to će biti privatno. To treba držati za sebe."

Kada su Marka pitali zbog čega ne nosi burmu, on je istakao:

"Ne nosim je ima 2, 3 godine, nisam imao ni u prošloj emisiji, imao sam jedan modni detalj."

