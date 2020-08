Nakon afere sa Majom Marinković, Mrko Janjušević Janjuš priznao da li je vodio razgovor sa njegovim roditeljima.

"Nisam ovo gledao, nisam nijedan snimak, ove svađe su katastrofa" izjavio je Janjuš, pa dodao o razgovoru sa roditeljima:

"Ja sam otišao sa 15. godina, nije to sada da oni meni, zna se da svako zamera to... To nije normalna stvar koja je bila, nisam još pričao sa njima, pravo da ti kažem" dodao je Janjušević u emisiji ,,Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir