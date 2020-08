ODLUČILA SAM NESTANEM IZ NJENOG ŽIVOTA! Anabela više nije u kontaktu sa Lunom, a evo šta je rekla za TUŽBE protiv Marka!

Pevačica Anabela Atijas je istakla da je presekla i da je odlučila da nestane iz života ćerke Lune Đogani.

"To je bila poslednja šansa, njoj i meni, da pokažemo dobru volju i uvidimo neke greške. Smatrala sam da imam malo više prednosti u njenom srcu. Ja u njenim očima tada nisam bila ona Anabela, njena majka. Smatrala sam da će mi dati za pravo i u toj emisiji, kada se više ne takmičimo, ali eto... Ona je vođena, ubeđena sam, ljudima kojima ne odgovara da budem u njenom životu. Sve vreme se dopisivala s Markom, meni je još gore što to ona sluša. Ja sam odlučila da presečem i nestanem iz njenog života. I ja sam mirnija, jednostavno, duše su nam se razišle" rekla je Anabela.

Anabela više ne može da prepozna Lunu.

"Ja u poslednje vreme ne mogu da je prepoznam, ne znam više kako izgleda Luna" govorila je Anabela, pa počela da komentariše Gagija, ali i Marka:

"Andrej mi je rekao kako je pročitao da me je Marko tužio. To mi je negde ostalo u malom mozgu i u tom momentu mi se javlja advokatica da mi kaže da smo dobili neko rešenje za moju alimentaciju vezano za Gagija. Ja hoću da mi se vrati moje, pa ću od svojih para da školujem svoje dete. U Ninu sam ulagala sama, a on je kao otac taj novac morao da isplaćuje. Napravila sam grešku jer sam se povukla zbog alimentacije, ali sam na kraju potražila svoju pravdu na sudu i eto nakon 11 godina se to desilo. Pitala sam je i: "Da li znaš nešto za Miljkovića?" govorila je Anabela u emisiji "Ekskluzino".

