HAOS UŽIVO! IVANA, MARIJA I MILJANA VIČU IZ PETNIH ŽILA: Pljušte uvrede i psovke! Šopićevu je imao ceo FUDBALSKI TIM!

Miljana i Marija Kulić žestoko su se posvađale sa Ivanom Šopić, kojoj su "sasule" u lice niz uvreda.

Marija je pričala kako za Ivanino ponašanje i vezu u rijalitiju sa Janjušem nema opravdanja.

"Vi ste meni bruka za majku jer ulazite u rijalitiju, vi ste loša majka. Imate 100 godina, čula sam da vas muž bije. Tvoja sestra je zaljubljena u oženjenog čoveka", govorila je Šopićeva Mariji i Miljani.

"U kog? Od koga si to čula? To nije istina. Moja mama je udarila mog tatu, on nikad nju nije udario! Kao da bi moja mama trpela da je neko tuče, to ti je rekao onaj iz Dervente. Ko zna koji k*rčevi te j*bu!", pričala je Miljana Kulić.

"Fudbalski tim je j*bao Ivanu Šopić, zato je Karić raskinuo! To su njegovi drugovi, pa ga je sramota. Ja sam to čula", dodala je Marija.

"Vaša ćerka bila je sa oženjenim, a Miljana koristila opijate!", dobacila je Šopićeva, koja nije dozvolila Mariji i Miljani da dođu do reči.

"Tužba, snimite ovo, za ovo ću da je tužim! Ja u životu nisam to probala", vikala je Miljana u "Narod pita".

