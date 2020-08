VESNA I ĐOLE SU ZABORAVILI Anabela govorila o podršci i kritikama kolega sa javne scene, a onda je izdvojila NJIH!

Anabela Atijas je progovorila i o kolegama i kako su oni reagovali kako su reagovale na njeno učešće u rijalitiju.

- Dosta imena je bilo, svi su me podržali. Osećali su to što su videli, misle da su me bolje upotnali. Niko mi nije rekao da sam ga razočarala, niko normalan ne bi dozvolio sebi da zameri ili da ne osudi ono što se meni desilo. Naročito žena da ne osudi nasilje nad ženama - pričala je Anabela.

Naglasili su da je Ljuba Aličić osudio Marka Miljkovića i njegovo ponašanje.

- On je legenda, mislim da veliki ljudi to tako rade. Na primer, i Lidija Vukićević, da ne nabrajam sad - dodala je ona.

- Slađa, Vesna, Đole... Mnogi su zaboravili da je sve bilo u medijima. Ali nema više nikakvog prepucavanja, iznela sam sve što je već bilo javno - nadovezala se Anabela.

