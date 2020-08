NJEGA MILI OBLAČI I ZATO ON ĆUTI! Nataši Pajović pala klapna, pa nastala NEVIĐENA drama!

Nataša Pajović ušla je u oštar verbalni sukob sa Strahinjom, a sve zbog Milutina Radosavljevića Milija. Ivan Marinković pokušao je da je smiri, te spusti prašinu u vili "Parova", ali to mu je teško polazilo za rukom. "Ma daj, on ćuti sve vreme dok me Mili napada i meni posle prebacuje, a njemu ništa ne kaže", grmela je ona, dok je Ivan tvrdio da Strahinja Milutinu ne sme ništa da kaže, pa da zato sav bes usmerava na nju.

"Ne sme da mu se suprotstavi jer mu Mili daje stvari. On nema šta da obuče i ako mu kaže nešto - ostaće bez stvari", šokirao je izjavom Ivan.

Ipak, ni to nije smirilo situaciju. Nataša je samo nastavila da besni po rijaliti imanju u Zemunu.

