NARODU JE MUKA OD PORODICE ĐOGANI: Milica Kemez iskreno o Gagiju i Luni, a onda i RASKIDU i prostituciji!

Milica Kemez nedavno je izašla iz bolnice, gde je imala estetsku operaciju nosa, a otkriva zbog čega je raskinula sa Borom Santanom.

"Ne bih puno da pričam o tome, uglavnom sve je ostalo isto kao u „Zadruzi“. Tu nije bilo nikakvog napretka, on ne vidi neke stvari kao ja. Želim da idem napred i poželela sam da to bude s njim. Bora ima problem oko svog stanovanja i stambenog pitanja, ja oko salona. Oboje smo nervozni, veza nam nije imala perspektivu. Poželela sam da živimo zajedno, ali do toga, nažalost, nije došlo. U javnost se nije puštala realna slika, pisalo se da se volimo, ali u četiri zida se svađamo i dešavaju se stvari koje meni ne odgovaraju. Nemam više snage da se borim za njega", iskrena je Milica Kemez, koja objašnjava i sve o svojoj operaciji.

"Lomila sam dva puta nos, prvi put sa pet godina, a onda i sa dvanaest. Nisam mogla lepo da dišem. Sredila sam devijaciju, ali i estetski izgled kako bih sada izgledala lepše. Operacija me je koštala 3.000 evra", kaže Milica Kemez iz bolnice.

foto: Printscreen Premijera

U javnosti se dosta spekulisalo o tome kojim se poslom bavila u Švajcarskoj. Milica je u više navrata stavila do znanja da je bila hostesa po većim noćnim klubovima.

"Demantujem sve navode da sam se bavila prostitucijom. Radila sam tamo najnormalniji posao, kao hostesa u klubovima. Čitavo veče bih dodavala pića i to je jedino što je stajalo u opisu mog posla", otkrila je ona da bi se potom osvrnula na porodicu Đogani čije je učešće obeležilo treću sezonu popularnog rijalitija.

foto: Printscreen Pink

"Mislim da je narodu muka više od svega toga, a pogotovo od porodice Đogani. Rekla bih da je Gagi ispao najveća žrtva, ali bi me svi zbog toga osudili. Sve je išlo preko Luninih leđa, prvo su ćerku gurnuli u rijaliti, da bi potom i oni ušli. Da li im je motiv bio novac ili neki nerazjašnjeni računi iz prošlosti, nisam sigurna", izjavljuje Kemezova i za kraj otkriva da li će ući u „Zadrugu 4“:

"Videćemo šta će biti, ne želim još uvek ništa da otkrivam. Neka to ostane moja mala tajna."

Kurir.rs/K.Đ/SuperTV, Foto: Printscreen/Instagram

