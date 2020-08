SAMO DA ZNAŠ DA ĆU TE DOBITI NA SUDU! Pešićeva izgorela zbog Markovićeve, isplivalo još SKANDALOZNIH DETALJA!

Jelena Pešić i Zorica Marković ušle su u "opasnu" svađu, pa iznosile stvari jedna o drugoj.

Markovićeva je spomenula izvesnog Slavoljuba, za kog kaže da je oženjen i viđa se sa Jelenom.

"To je čovek kog nikada u životu nisam srela, sada znam o kome priča. Zorica nema prave informacije i ljudi je informišu lažno. Ja ću doći do broja tog Slavoljuba, znam ko je i pitaću njega. Mene bi bilo sramota da imam ime i prezime kao ti, a da nemam uticaj na ljude i ne mogu da dođem do pravih informacija. Samo sam rekla za dečka sa kojim sam bila tri godine, iz Novog Sada, veza na koju sam ponosna i dalje se čujemo i podržava me, a niko ne zna kako se zov, ni ko je. Toliko. Videćemo za ovo na sudu", rekla je Jelena, pa Markovićeva dodala:

"Ma kakva bre tužba, klošarko jedna! Je l' ti misliš da se bavim tobom, nepismenom?"

"Meni su svašta rekli za Zoricu, a ja ne verujem u to i neću da je kanalim. Moj dečko iz Novog Sada zove se Milan", kazala je Pešićeva.

"Zvaću te, ljubavi, u emisiji sam", javila se Zorica na telefon u emisiji "Narod pita" i na Jelenino pitanje ko je on, rekla je da je to njena ljubav.

