DVOUMILA SAM SE DA LI STEFAN TO VIDI ILI NE! Jelena Pešić otvorila dušu, otkrila SVE do DETALJA o odnosu sa Karićem!

Jelena Pešić je otkrila sve o prijateljstvu sa Stefanom Karićem i da li tu ima nečeg više.

"Ja sam to tamo i rekla, Tomović, Janjuš, Stefan i ja smo bili tamo gde je Amenzija, ja sam rekla da mu oni nisu prijatelji, ja sam razmišljala za to šta je za Stefana dobro. Ja sam zauzela zaštitnički gard, ispostavilo se da je tačno za sve što sam rekla. Ja stvarno ne verujem u to prijateljstvo, jer mislim da su se mnoge stvare radile Stefanu iza leđa od strane Janjuša. Ne možeš ti kao drug da uradiš ništa što bi zasmetalo tvog drugu. Sve ono što sam tvrdila, iako sam bila napadana za to. Jedino sam se dvoumila da li Stefan to vidi ili ne, ali ja sam mu to rekla... On je samo dečko koji je gledao da zaštiti sebe, sve je savršeno dobro video i samo je hteo da taj rijaliti prođe što bezbolnije. Tako sam i ja negde razmišljala, ali kada te potkače, ne možeš. Ali eto, ispostavilo se da mu nisu prijatelji. Stefan i ja smo skoro svakodnevno u kontaktu, u jednom trenutku sam ga pitala kada smo se videli da li je sve znao, nismo konkretno pričali on mi je klimnuo glavom da zna. Rekao je da je imao isto mišljenje kao i ja. I svaka čast Stefanu kako je uspeo da se pravi da ne vidi nešto što vidi jasno" izjavila je Jelena.

