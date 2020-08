DRUŽILA SI SE IZ KORISTI, MOLILA ZA CIGARETE, KARIĆU SI BILA JEDNA U NIZU: Kulićeva se javila i urnisala Jelenu! BESNA

Jelena Pešić i Zorica Marković posvađale su se u emisiji, a bivša učenica iskoristila je priliku da se umeša.

U pitanju je Miljana Kulić koja se obratila se bivšim rijaliti cimerkama.

"Jelena bi imala s*ksualne odnose sa Markom i Tomovićem, samo da su oni hteli. Kada neko prizna da je k*rva, ja to poštujem i cenim, setimo se Mace Diskrecije, folirante ne volim. Ja se sećam situacije kada se Jelena družila sa Vladimirom i kada je otišla u hotel sa koferima, sutradan je bila na radiju, gde je Jelena otišla i priznala da bi bila sa Tomovićem i da će vreme sve pokazati. Nakon 15 minuta Vladimiru nije bila interesna sfera Jelena, a svi znamo ko je Vladimir i da iskorišćava devojke. Jelena je precenjena u ovom rijalitiju, i Bori i Milici se mešala u vezu", pričala je Miljana.

"Miljana, svi muškarci su rekli da sam ja njihov tip devojke, ali ipak, jadna ja, sakata, niko me neće. Svi su pričali da se sklonim. Činjenica je da ste sve vi imale odnose pred kamerama, a ja sam ostala dosledna, žao mi je što sam vam postavila standarde", uzvratila je Jelena.

"Vidi ti se po faci da si mortus pijana! Mnogo si popila, nije tačno da te niko nije hteo, ja sam pričala o Vladimiru i Marku. Ti si provocirala i kada su tvoja prijateljica Ivana i Filip bili zajedno, pa si nosila kačket. U svakoj vezi si uvek bila prisutna. To ti je zamerala i tvoja drugarica Milica Kemez. Da nisi bila igračka u vezi Lune i Marka, bila bi sa njim. Družila si se sa ljudima samo iz koristi, molila za cigarete. Kariću si bila samo jedna u nizu, to je on priznao, devojka je bila tri dana sa Karićem", nastavila je Kulićeva.

"Grešiš Miksi, bili smo tri meseca zajedno. Moj odgovor je Miljani i svim devojkama, ja osećam to da, dobro Miljana je i pohvalila, ona je jedina koju ja ne shvatam na ozbiljan način, sa njom je najbolje da iskuliraš, ali ljudi ne podnose kada su svesni kakve greške imaju, pa tako izmišljaju neke stvari. Ja ne znam ko bi poželeo da im ćerka, kuma, sestra ima odnose pred kamerama, pa sam ja bila najbolnija. Ja nemam pretpostavke, već argumente", ubacila se Jelena.

