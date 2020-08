MATEJU SAM BOLESNO VOLELA! BILO JE SVAĐA, KIDANJA I UVREDA: Taru napali zbog novog dečka, a ona ZAPUŠILA USTA SVIMA!

Tara Simov istakla je da je mnogi napadaju zbog toga što je "prebrzo" prebolela Mateju Matijevića i uplovila u romansu sa novim dečkom.

Ljudima nije bilo jasno kako ga je tako brzo prebolela, pa je ona sve objasnila.

"Ima normalniji deo podrške, taj nenormalan deo nije zadovoljan što sam s novim dečkom. Mi smo se razišli zbog njega, on je to završio. Ostala je ljubav, emocija i strast, ali jednostavno ne ide. Mi smo raskinuli još u rijalitiju, iako smo se viđali posle toga. On je rekao da menja jednu, drugu, treću... Ja nisam budala.

"Treba i te kako vremena da prođe da bi se ugasila emocija. Niste vi bili k*es varijanta", dobacio je Mića.

"Ja sam njega bolesno volela. Ja sam dve nedelje, otkako sam upoznala dečka koji mi se dopao... To je momenat kada sa nekim klikne. Mateja je neko ko je bio komplikovan, previše vređanja, plakanja, kidanja, na kraju je to postalo raskid. Mi kada smo se videli nakon rijalitija, ja vidim njegovu odsutnost tada i vidš da se neko hladi. Mićo, dešava se da se zaljubim, to je prirodno, imam 20 godina", kazala je Tara u "Narod pita".

