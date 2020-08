HTEO SAM DA ZAPOČNEM VEZU SA JELENOM: Tomović se javio i izneo detalje, a Pešićeva otvorila DUŠU! HAOS!

Jelena Pešić otvorila je dušu o rijalitiju, ali i svom ljubavnom životu koji mnoge zanima.

O LJUBAVI

- Da, crveno sluti na radost, zaljubljena nisam baš, ali ima tog nekog ko se odvaja u mojoj glavi. Ali nećemo još o tome, ja volim da pustim moje hejtere da mozgaju, pa dođu do pogrešnih informacija i onda su mi smešni.

O ZORICI MARKOVIĆ I TUŽBAMA

- Kada sam prvi put bila uvređena, zasmetalo mi je, ali sad me više ne zanima. Oni pravi ljudi i prijatelji znaju ko sam, šta sam i to je to. Ja mogu za druge isto da pričam, ali me ne zanimaju i ne želim da gubim vreme na to. Ja neću da nastavljam, posle te emisije su me zvali, ja se nisam oglasila jer ne želim da se bavim time. Što se tiče budućnosti, ne možemo sesti i popričati, ja njoj mogu sve da oprostim na moj račun, ali to što je moj brat preplakao emisiju i uvrede su bile na račun moje porodice, to ne mogu da oprostim. Ja sam bila u fazonu tad, rekla sam da ću je tužiti jer mogu da je dobijem na sudu, ali iskreno to vreme koje bih potrošila sa njom sudeći se, radije ću potrošiti na druge ljude. Ali ubuduće ako se moje ime spaja sa gnusnim lažima, pozabaviću se time.

O ALEKSANDRI NIKOLIĆ I STEFANU KARIĆU

- Što bi se reklo, može da bude, ne mora da znači, kod Stefana dolaze razne drugarice. Sa Osmanom se nisam videla, Stefan i ja smo stalno na vezi. Aleks je lepa devojka i zgodna, ne mogu ja da predviđam ništa, ali smatram da je Aleks lepa. Oprostila sam Osmanu, on je čak i rekao da je u tom trenutku bio ljut, ali da sam ja za njega jedna dama.

Kasnije se javio i Vladimir Tomović u radio emisiji, sa kojim se Jelena pomirila.

Ako sam pogrešio, živ sam čovek. Dese se greške, daleko da ima zle krvi, ljudi smo, praštamo. Nisam ja da njoj zameram, ja mogu sebi da zamerim. Njoj može da zameri neko bitan, ja njoj nisam bitan. Ja sam znao kako će ona da odradi taj rijaliti, odradila ga je kako treba, čestitam joj na tome. A da joj zameram, neću, ona zna gde je grešila - istakao je Vladimir.

- Ja sam isto rekla, sad kad me pitaš zašto je izbila onakva svađa, ne sećam se. Samo je mene zabolelo što su neke stvari dolazile sa njegove strane, da se on igra... - odgovorila je Jelena.

- Razlog naše svađe je tvoj odlazak kod Stefana Karića i priča da ja nekome nisam prijatelj ili jesam prijatelj. Ja sam to dokazao, onima kojima sam rekao da jesam, ja sam lojalan. Ali otići nekome iza leđa i reći da ja nisam prijatelj, to me je povredilo. A povredilo me je i to što je to došlo od tebe jer si mi značila. Ja sam uvek bio na tvojoj strani, svi su te napadali zbog Filipa, ovoga, onoga, a ja sam stao na tvoju stranu i dao ti smernice - kazao je Vladimir.

- Ja sam u tom trenutku mislila da mu nisi prijatelj, ali vidi, sve u svemu, kažem, ja mogu da izdvojim Vladimira u tome što sam njega stvarno gotivila, kao da se posvađam Boro sa tobom. Ja sam bila tu i za tebe - ubacila se Jelena.

- Niti je ona prema meni gajila samo drugarske simpatije niti ja prema njoj, i ona mene i ja nju sam gledao kao osobu sa kojom sam mogao da započnem emotivnu vezu, ali ona može da kaže da nije tako - zaključio je Vladimir.

