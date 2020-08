LJUDI SU ME OMRZLI: Milica Kemez iskreno o BOLNOM RASKIDU sa Borom! Prešao je sve granice!

Milica Kemez otkrila je kako se oseća posle raskida sa Borom Santanom.

Njih dvoje po izlasku iz rijalitija ostali su zajedno, ali je ubrzo veza pukla, o čemu je sada Milica govorila.

"Ja jesam bila negativna i depresivna. Nisu sve stvari do mene, gledala sam posle kako je bilo u drugim sezonama rijalitija. Opravdavala sam ga pred svima, mnogi ljudi su me omrzli. Okretala sam stvari na šalu, ali to je prelazilo sve granice. Kada smo izašli mislila sam da ćemo konačno biti srećni. Nisu ni njegovi porodični odnosi najsjajniji, meni je sve naopako krenulo, nisam znala gde ću. To je moglo da se reši, pa da odemo negde, da mi se posveti bar malo pažnje. On je uvek trčao, bio je nervozan, hoće svima da pomogne, a prvenstveno treba sebi", rekla je Milica u "Narod pita".

