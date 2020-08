NAJVIŠE ME BOLELO KADA VREĐAJU LUNU: Gagi Đogani priznao šta bi sad promenio, a evo da li OPET ULAZI U RIJALITI!

Gagi Đogani otkrio je kakav je njegov život posle rijalitija i šta trenutno radi.

"Odmaram, družim se sa svojom porodicom, sve je u redu", rekao je Gagi, koji nema plan da uđe u rijaliti ponovo. Kada su ga pitali kakav bi bio prema Marku Đedoviću sa kojim se svađao tokom boravka u rijalitiju.

"Ne idem ja u četvorku. Bio bih drugačiji. Više bih bio aktivan, raspravljao bih se", rekao je Gagi.

"Evo ti prilike", dobacio je Đedović.

"Možemo, ali bez režanja i uvreda. Između Đedovića i mene ne postoji mržnja, ja sam to već rekao. Ne možemo da budemo prijatelji i to stoji. Ja ne razmišljam o njemu, da treba da ga napadam i vređam - ne. Uvek mi je teško padalo kada vređaju Lunu, uvek su išli na to da me zaboli", kaže Gagi u "Narod pita".

