LUNA SE TAKMIČILA SA MAJKOM, HOĆE DA JE SKLONI SA PUTA! Evo zašto Đoganijevoj smeta Anabela, ON je otkrio SVE detalje!

Marko Đedović je otkrio zašto Luni Đogani smeta Anabela Atijas i istakao da Luna hoće da skloni majku sa puta.

"Šta si ti? Ponavljao si prvi razred, meni je uvreda što gostujem sa tobom. Ti si ološ, maltretiraš ženu od 17 godina? Svađao si se sa Markom oko Luninih grudi, možete li da verujete?! On mu govori da su to njegove s*se! Nema osećaj da mu je to ćerka, ne smeta mu se*s ispred njega!" govorio je Đedović.

"Ti si socijalni radnik koji je ošamario Mimu!" odgovorio je Gagi.

"Luna se takmičila sa majkom sve vreme, postoji taj rivalitet, ona hoće da Anabelu skloni sa puta. Anabela ima realnu popularnost, a Luna kupuje pratioce, nikad neće doživeti to, zbog neoprostivih stvari koje je radila" rekao je Đedović.

Gagi je branio ćerku, pa se osvrnuo na njenu muzičku karijeru i rekao da je talenat za pevanje nasledila upravo od njega, zbog čega je Đedović nastavljao da navodi razloge zašto Luna nikada neće biti uspešna pevačica.

