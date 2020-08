SMEŠNO MI JE DA PRIMAM MORALNE KRITIKE OD KIJE I STANIJE! Šopićka ne da na sebe, počastila ih uvredama: Evo šta je REKLA

Bivša zadrugarka Ivana Šopić je otkrila šta sada misli o Kiji Kockar i Staniji Dobrojević, sa kojima je imala sukob u toku trajanja "Zadruge".

"I Kija me je dirala. Ja ne opraštam. Mogu sve da oprostim, dok me neko dira. Ona je rekla Stefanu da se seti ko je i šta je. Tu kritiku bih prihvatila od Svete Petke. Ja sam za 10 meseci imala dva momka, Filipa i Stefana, sa Janjušem sam se bliže družila. Ona je kao udata imala 4 momka za 10 meseci. Niti su toliko dobri prijatelji, niti se mešam u to prijateljstvo, nema potrebe da mi se meša u vezu. Stanija mi je karikatura, smešna mi je. Bila mi je smešna da je sprdam, glava joj je kao buldog od botoksa. Meni je ona najzgodnija riba, idol mi je što se tiče telesnih proporcija. Idi na kartu gde ćeš da me dobiješ, slikaj g*zicu. Smešno mi je da primam moralne kritike od Kije i Stanije", rekla je Ivana.

