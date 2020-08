KEMEZOVA SE IZOPERISALA, PA DALA BORI ZAVRŠNI UDARAC! Santana otkrio šta mu je Milica uradila, ovo niko nije OČEKIVAO!

Bora Santana ne namerava da odustane od ponovnog stanovanja u luskuznom zdanju u Šimanovcima, a kako otkriva sa Milicom Kemez je bio u kontaktu.

"Što se "Zadruge 4" tiče, to ne može da prođe bez nas nekoliko koji smo određeni, koji su napravili svoj brend tamo, koji znaju za šta su tamo zaduženi, bilo da je muzika ili zabava u pitanju. U pregovorima sam. Ne znam da li ću ući na početku ili malo kasnije, zbog mojih ličnih stvari. Nešto oko stana i papirologije. Najverovatnije da ću biti tu, ali sigurno ne odmah" otkriva nam Bora.

Santana je nedavno okončao vezu sa emotivnom partnerkom Milicom Kemez, a pred našim kamerama otkrio je da li su u kontaktu.

"Bili smo u kontaktu do pre neki dan, dok nije skinula konce, pošto je operisala nos. Blokirala me je pre nekoliko dana na Instagramu. Pustio sam joj poruku na Vajberu, "sinovala" me je samo, nije odgovorila" govori on i dodaje da po sredi nije bio krupan sukob između njega i Kemezove:

"Između nas nije bilo žestoke, već sitne svađe. Jednostavno se skupljalo. Ima ljubavi između nas, ali jednostavno se nismo razumeli. Najbolje je da ostanemo drugari" zaključuje rijaliti-zvezda.

