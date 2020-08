Milutin Radosavljević Mili napravio je haos pred finale, misleći da ga svi prave budalom.

Rijaliti igrač tvrdi da svi žele da ga slome, ali da to nikome neće uspeti.

"Ne možete da me slomite, opet sam na nogama. Mene otac zvao i rekao da mi nameštate diskvalifikaciju. Ne možete da me pravite budalom, da me udaraju ovi, da me polivaju", vikao je Mili na sav glas.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir