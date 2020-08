SLALA SAM JOJ CVEĆE I POKLONE, SVE SAM RADILA DA USPEMO! Matora otkrila šta je sve radila da bi se pomirila sa Sanjom!

Jovana Tomić Matora otkrila šta je sve radila da bi se pomirila sa bivšom devojkom Sanjom Stanković.

"Postoji jedna osoba prema kojoj osećam čudnu emociju, vezana sam za nju, prija mi sve, postoji emocija veća od prijateljstva a manja trenutno od ljubavi. Ta osoba me ispunjava, srećna sam pored nje, pozdravljam je ovom prilikom, gleda nas" rekla je Matora.

Ona je potom progovorila i o incidentu, kada je bivši dečko Sanje Stanković fizički nasrnuo na nju.

foto: Printscreen

"Nisam imala kontakt sa njim, niti ću, ja ne pričam o tim stvarima. Nisam drukara, to se ne rešava tako, niti se to priča, niti ću ja nekog da blatim, što se mene tiče, neću da se nastavljam. Pričala sam već. Nisam neko ko će da druka, bio je incident, Sanja se odmah stvorila kod mene. Nisam videla od tad tog dečka, a i da ga vidim, baš me briga. Do mene je dolazila informacija da je viđena sa dečkom u Paparaco lovu, meni je bilo odvratno da to čujem, nisam razumela da on nju prati. Kao što je ona meni zamerila neke stvari, i ja sam njoj zamerila" dodala je ona.

"Bilo je teško sa Matorom, htela je da ima poziv, radili smo zadatak da bi ga dobila. Njoj je bilo jako teško. Mi smo u rijalitiju, dođe takva informacija... Onda su to potvrdili ljudi, ona je imala pretpostavku" naveo je David.

"Sebe sam toliko mračila, i Davida sam počela da ubijam psihički za taj trening i ishranu. Mene su osudili što sam rekla da postoji dečko iz Sremske Mitrovice koji mi se udvara, ništa se nije desilo, postoji nešto, čujemo se, ali kao da sam uradila ne znam šta, ko da nemam pravo da krenem dalje. Nadala sam se da ćemo se pomiriti, na sve načine sam pokušavala, slala sam joj cveće, flaminga, ona imala koronu, radila sam sve da uspemo. Nosila sam ono "veruj" iako nije došlo do pomirenja, nisam izgubila veru u sebe" dodala je Tomićeva.

foto: Printscreen

