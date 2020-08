Bivši ljubavni par Milica Kemez i Bora Santana su nedavno raskinuli, a ona ga je malo potom i blokirala na društvenim mrežama.

Milica je ubrzo nakon raskida operisala nos, a sada je veliku promenu napravio i Bora.

Naime, on se ošišao i sada ima mnogo kraću kosu od one koju je nosio u Zadruzi. On je u Beloj kući često pravio repiće i punđe, ali sada to više neće moći jer ponovo ima skroz kratku frizuru.

