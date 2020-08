MILJANA KULIĆ KROZ SUZE PROGOVORILA O SESTRAMA! Njih je STID od mene, ne žele da ih vide sa mnom!

Miljana Kulić je otkrila kakve probleme u porodici ima zbog svoje veze sa Lazarom Čolićem Zolom i zbog ponašanja u rijalitiju.

- Potpisala sam ugovor, ne ostavljam ga, ide sa mnom, jer ne mogu da se odvojim od njega, ali neću ga brukati više i imati sek*ualne odnose, skakati. Moga oca sretnu na ulici i pohvale me, on misli da je to sprdnja. Ni moje sestre nemaju isti odnos prema meni, stide me se! Sramota ih je da izađu sa mnom! Upoznale su se sa Zolom, ali misle sve najgore o njemu. Kažu mi da sam ga dvorska luda, da sam ih obrukala za sva vremena. Prvi put pričam iskreno o ovome, ja sam za njih jako vezana. Mogu bez sek*a, ali zaboravim na kamere! - rekla je Miljana u Narod pita.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir