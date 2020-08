KRISTIJAN GOLUBOVIĆ KAŽE DA GA JE IVANA NEVINA ČEKALA 13 GODINA: Sveta Petka joj u snu rekla kad da me zove!

Kristijan Golubović kaže da je njegova žena Ivana bila nevina do 28. godine!

Žestoki momak objašnjava da je ona čuvala svoju čednost za brak s njim zato što joj je Sveta Petka to savetovala u snu.

- Ivana je godinama bila sama, čekajući dan kada će se junak filma "Vidimo se u čitulii" oženiti njome. Ona, mučenica, nije imala nijednog partnera pre mene, 28 godina je bila nevina. Kada mi je to rekla, pitao sam je: "Iz kog si ti manastira došla?" Tada mi je objasnila da me voli od svoje 15. godine i da me je čekala 13 godina. Rekao sam joj: "Koga, bre, ti čekaš? Kriminalca? Mentola? Jesi li ti normalna?" A ona meni: "Znam ja šta radim, meni je sveta Petka u snu rekla: Sačekaj, kazaću ti kada da ga pozoveš". I tako jei bilo - ispričao je Kristijan.

On je istakao da je njegova supruga veoma konzervativna, te da žestoko osuđuje devojke koje se provokativno oblače. Golubović smatra da Ivana nije stvorena da živi u 21. veku.

- Moja žena kao da je iz 16. veka, kao da živi u doba inkvizicije. Bukvalno je u fazonu tražite veštice po šumama i spalite na lomači jer nose suknju iznad listova.

Bivši robijaš ističe da bi mu žena ostala verna do smrt, čak i kada bi on našao dugu devojku:

- Kada bilh ja nju ostavio, ne bi imala drugog muškarca do groba. Ista je kao njena majka. Ostala je bez muža pre 32 godine, a tu ženu nikad niko nije video da priča sa muskarcem na ulicl. Njih dve mi nikada neže oprostiti druženje sa Stanijom i Balerinom. Kada počnu da me fortaju zbog njih, iznervirale bi kita u moru, a ne mene.

lako zna da njegovoj supruzi smeta što ulazi u četvrtu sezonu "Zadruge" jer se boji da će je prevariti, Golubović ne odustaje od ideje da se u septembru preseli u Šimanovce na deset meseci.

