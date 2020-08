FILIP MIJATOV MENJA TAKTIKU: Ulazi u rijaliti, a PAKLENI PLAN spremao je 10 meseci! Pomenuo ANU I DAVIDA!

Filip Mijatov otkrio je da ulazi u rijaliti, kao i da je sada promenio taktiku.

"U prošloj sezoni sam bio spreman, pa se ispostavilo da sam bio nespreman, pa rekao ajde da promenimo taktiku. Ništa je očekujte od mene, biću dosadan", rekao je Filip.

Mijatov je takođe otkrio da su ga tužili Ana Korać i David Dragojević, a na pitanje kako se odvija taj proces on rekao:

"Nemam nikakve informacije kako se odvija taj proces, tužba mi stiže na progešnu adresu, ja tamo ne živim. Kada mi budu našli pravu adresu možda ću je dobiti."

Za sam kraj Filip je otkrio da mu nekoliko bivših devojaka ulazi u četvrtu sezonu, ali da on sada neće reći o kome je reč kao i da je je nešto spremao 10 meseci, ali da će to obelodaniti za nedelju dana i da će to biti pravi "bum".

