NAZIVAJU ME KARAKONDŽULOM I SMEĆEM: Ivana Šopić bez dlake na jeziku o ratu sa Karićima! Umešao se i MIĆA!

Ivana Šopić progovorila je o ratu sa bivšim dečkom Stefanom Karićem na društvenim mrežama.

Ona je istakla da se samo brani, a nikog ne napada.

"Nemam odgovor, ja se branim. Nikada prva ne napadam. Živim svoj život, ljudi mi šalju da me neko pljulje. Prećutim 6 puta, ali 7. neću. Dosta puta prećutim, ali kad odgovorim, odgovorim kako valja. Nazivaju me karakondžulom, smećem. Ljudi misle zato da sam napadna, ali ne. Taj koji je rekao da sam karakondžula trebalo je to da kaže i dok sam imala s*ks tamo", rekla je Ivana.

"Većina ljudi laje bez ikakve osnove, ako imaš nešto protiv nekog reci mu to u oči. Razumem Ivanu, ali mislim da je kriva što je birala takve prijatelje. Ta veza u "Zadruzi" je bila iskrena, tamo je bila jako emocija. Njen izbor prijatelja je bio loš, posle je shvatila neke stvari. Ta prijateljstva su bila nasilna. To između nje i Pešićeve nije druženje. To je bilo više poštovanje, nisu prirodne prijateljice. Ja sam sa Mirkom u dobrim odnosima, iako nismo na istoj talasnoj dužini. Mirko je bliži nekom drugom u druženju nego meni, ali poštujemo se", rekao je Mića u "Narod pita".

