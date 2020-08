OGLASIO SE BORA SANTANA I OTKRIO DETALJE HAPŠENJA! Pušten je na slobodu, a evo šta se sve DESILO na granici!

Kako je već poznato bivši zadrugar Bora Santana uhapšen je na graničnom prelazu Batrovci. Ni samom učesniku "Zadruge" nije jasno zbog čega je priveden.

Bora je danas pušten na slobodu, pa je ispričao sve detalje hapšenja:

"Ja sam u šoku, zgrožen sam, još ne mogu da verujem šta se dogodilo. Bio sam kod advokata" rekao je Bora, pa nastavio priču:

"Uhvatili su me na našoj granici, bila je raspisana poternica jer su komšije rekle da ja ne živim na toj adresi. Nisam dobio nikakav papir zato se nisam ni odazivao na suđenje i zbog toga je nastao haos. Tužili me Macini fanovi to je glupost, ja sa njom imam dobru saradnju to su sve gliposti" rekao je Bora.

