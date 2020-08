JA SAM APSOLUTNI POBEDNIK: Ivan Marinković našao se na 2. mestu, a sada PONOSNO ODLAZI U PENZIJU! Otvorio dušu!

Ivan Marinković osvojio je drugo mesto u rijalitiju, a sada je progovorio o tome kako se oseća.

Rijaliti učesnik u "Parovima" je boravio godinu dana, a kako kaže oseća se fenomenalno.

"Nije mi nimalo žao zato što znam da sam apsolutni pobednik, da su ovo glasovi drugih učesnika koji ne glasaju da Ivan pobedi zato što niko ne može da mu se realno suprotstavi. To nikada neću moći da dokažem, ako ponovo uđem u rijaliti, pa ne bude ovako tih protivnika. Čestitam Ivaniji, kao što sam prošle godine Mladenu. Ja znam da sam apsolutni pobednik ove sezone, rezultati su mene doveli do prvog mesta na svakoj tabeli. Ova sezona mi nije bila toliko euforična, pogotovo ovo finale. Najjači utisak je ostavilo to što ću otići u penziju i što sam svim srcem ovoj televiziji dao svoj maksimum i što ponosno odlazim u penziju sa dva druga mesta iz poslednje dve sezone i što jednostavno nemam šta više da pokažem", rekao je Marinković.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/K.Đ/Happy

