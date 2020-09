IZ KUĆE NE IZLAZI BEZ PIŠTOLJA I OBEZBEĐENJA! Vuče repove iz 90-ih, a evo koji OPASNI MOMCI ga čuvaju i prate u stopu

Kristijan Golubović kaže da iz kuće ne izlazi bez pištolja i telohranitelja! Budući učesnik "Zadruge 4" strahuje za svoju bezbednost, pa je uvek okružen nabildovanim momcima, koji ga prate u stopu.

Golubović otkriva ko su zapravo pripadnici njegovog obezbeđenja.

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

- Od devedesetih godina nikada nisam izašao u grad a da barem dvoje ljudi nemam u pratnji. Nije to klasično obezbeđenje, sve su to moji drugovi iz školskih dana, rođaci ili ortaci sa robije, koji mi čuvaju leđa. To radim iz predostrožnosti, što kaže naš narod: "Zlu ne trebalo." Iz istog razloga nosim i pištolj. Bolje da ga imam kod sebe nego da ga nemam, a da mi zatreba - počinje priču Kristijan i ističe da je on mnogim ljudima trn u oku:

- Nemam ja ozbiljne neprijatelje, samo neke lajavce koji mogu da mi naprave sitan problem. Te secikese i "landara-pišore" lako krenu na mene jer nemaju mozga u glavi. Ali ovim putem im poručujem da ne mogu da mi naude ni ako izvade top na mene.

Golubović objašnjava da ga obično obezbeđuju dva momka, a ekipu poveća kada su pored njega supruga Ivana i ćerkica Vera.

- Kada negde idem sa ženom i detetom, mora barem sedam-osam ljudi da bude sa nama. Oni ne koračaju tik uz nas, ali tu su za svaki slučaj - kaže naš sagovornik.

Repovi iz prošlosti Kristijan priznaje da njegovoj lepšoj polovini smeta što imaju toliku pratnju. - Ivani bude neprijatno, ali mora da se navikne. Neka shvati da se nije udala za Miroslava Ilića, nego za Kristijana Golubovića. Ja nosim neke repove iz prošlosti. Do sada sam nalupao 2.000 lajavaca i kretenoida. Možda je neki od njih u međuvremenu postao mu*o u svom selu, pa se osili i krene na mene - zaključuje budući zadrugar. foto: Damir Dervišagić

