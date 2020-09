MAJKA I ĆERKA OČI U OČI! Evo kako je prošao susret Miljane i Marije pred ulazak u KARANTIN! JEDNA BRIZNULA U PLAČ!

Miljana i Marija Kulić ulaze u četvrtu sezonu "Zadruge" koja na Pinku počinje u nedelju 6. septembra od 21 sat. Majka i ćerka su u nikad gorim odnosima i to sve zbog Lazara Čolića Zole s kojim se Miljana pomirila.

Njihov susret, nakon novih trzaivca, desio se upravo danas kada je došlo vreme da se sa ostalim budućim zadrugarima usele u karantin. Zajedno sa njima bio je i Siniša Kulić, Marijin suprug, a Miljanin otac.

Oni su sedeli zajedno i diskutovali o dokumentima koje je Miljana držala u rukama. Podsetimo, Marija je ranije za portal Pink.rs rekla kako smatra da nikada nije postojala ljubav između Miljane i Zole, kao i da ne može da veruje da je ona zapostavila sestre i oca.

foto: Printscreen/ Pink.rs

- Sa Miljanom nisam imala nikad gori odnos, ja razumem da je njoj potrebna ljubav i muškarac, dodir, zagrljaj... Ali da neko pljuje po sebi tako gnusno i da ponovo bude sa njim, ja to ne mogu da razumem. Mene je sramota što je ona moja ćerka. Sramota me je i što se tako ponaša, to nije vaspitanje iz naše kuće, takav nije ni njen otac, ni njene sestre... Šta je ovo s njom, ne znam - rekla je Marija i dodala:

- I Tijana i Ana se čude, ne mogu da se načude. Ona je zapostavila sve i sestre i oca. Svaka joj čast na izboru! Neka rade šta hoće. Sa njim se nikada neću pomiriti u životu. Miljana i ja smo se udaljile zbog njega. Ja ne volim takve žene kao što je moja ćerka, da njoj muškarac bude preči od bilo čega drugo. Ja nju ne mogu da razumem. Teško da će ona moći da se promeni. Ono što me je najviše razočaralo, je to što je ona pokazala da je takva. Ja to nisam očekivala. To me je najviše i pogodilo i zbog toga sam se najviše udaljila od nje. Ako je Zola njoj preči od majke, oca, sestara... Neka onda ona bude sa njim, ali ništa dobro joj nije doneo. Samo loše stvari - kroz suze priča Marija.

foto: Printscreen/ Pink.rs

