IVA POČELA DA ŽIVI SA FILIPOM: Priznala da li je sada PREBOLELA BIVŠEG, a evo koga će podržati u narednom RIJALITIJU!

Iva Grgurić progovorila je o svojoj vezi sa Filipom Đukićem, ali je i otkrila koga će podržati u rijalitiju.

Pobednicu treće sezone pitali su šta se dešava u njenom odnosu sa dečkom i da li su se uselili u zajednički stan.

foto: Printscreen

"Jesmo, iznajmili smo stan na Novom Beogradu. Jesam srećna sa Filipom, zar se to ne vidi? Naravno da imam turbulencija, to je normalno, ali mislim da sukobi mišljenja nekada učvrste vezu, znamo šta ne treba da radimo da ne bismo povredili jedno drugo. Upoznajemo se u realnosti", rekla je Iva, pa priznala koga će podržati u rijalitiju.

"U "Zadruzi 4" podržaću Staniju, moje Hrvatice, Mikija... Želim svima svu sreću i da budu iskreni i otvoreni", izjavila je Grgurićeva.

foto: Printscreen

Iva je u više navrata govorila Filipu u rijalitiju da nije prebolela bivšeg dečka, a sada objašnjava zbog ćega.

"Ja sam prema Filipu samo bila iskrena, što neki ljudi ne mogu da shvate. U životu me koštalo što sam iskrena, ali u Zadruzi nije, jer me narod ne bi prepoznao i nagradio. Kada sam izašla, shvatila sam da je poglavlje sa bivšim završeno. Moje srce je tek po izlasku pripalo Filipu i sada sveta, a ne znam do kada će", zaključila je pobednica treće sezone u "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir