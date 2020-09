POKUŠAVAM DA RADIM NA SAMOKONTROLI: Tara Simov bez dlake na jeziku o Mići, bivšem Mateji i ulasku u RIJALITI!

Tara Simov ostala je upamćena po burnim nastupima, a sada smatra da je njena loša veza sa Matejom Matijevićem završena.

Pored sebe Tara sada ima novog dečka Lazara.

"Mateja je moja prošlost. Lepo mi je sa novim dečkom. Komentarisala sam svuda da sam presrećna, suprotan je od mene. Nije hiperaktivan, brbljivac, on je tu voda, dok sam ja vatra. Preplakala sam pola dana, često se stresiram, čujem se sa hiljadu ljudi i da njega nema, ne znam kako bih uspela da se smirim", kaže ona, a onda se osvrće na incident koji se dogodio sa Lepim Mićom.

Naime, njih dvoje su agresivno reagovali tokom emisije, polivali se, gađali stolicama i usput sočno psovali.

"Mića i ja smo se čuli nakon toga, izvinili smo se obostrano. Vladala je velika tenzija, šest sati smo sedeli, a ja nisam bila uigrana i bio mi je veći pritisak. Opsovao me je, uvredio moju podršku, nisam znala kako da se iskontrolišem. On je uzeo flašicu vode i mislila sam da će da me polije, nakon toga uzeo je stolicu i bila sam ubeđena da će da me gađa. U tom trenutku sam uhvatila stolicu i desilo se to što se desilo. Nije došlo do tuče, nastavili smo da se polivamo vodom, ne priliči ni meni ni njemu to da radimo. Pokušavam da se sada stabilizujem i da radim na samokontroli, ništa ne može fizički da se dešava, samo verbalno. Dvadeset minuta pred kraj smo to sve uradili."

Nemam nameru da se svađam sa Stanijom Buduća učesnica četvrte sezone ističe da nema nameru da stupa u konflikt sa starletom Stanijom Dobrojević i da je sada između njih dve sve onako kako bi trebalo da bude. "Ulaze Stanija, Kristijan Golubović, Marija i Miljana Kulić. Što se tiče mene i Stanije, nemam nameru da se svađam s njom i nadam se da su emocije obostrane i da ćemo unutra biti dobre", kaže Tara. foto: Printscreen Amidži šou

Tara ističe da sigurno ulazi u novu sezonu rijalitija.

"Zadruga 4 definitivno, radujem se tome. Prešla sam igricu, međutim nisam sigurna da li odmah od septembra ulazim. Honorar je u mom slučaju sličan kao prošle godine. Nisam zahtevna, najbitniji mi je medijski prostor", zaključuje Tara.

