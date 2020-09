NIJE DOŠLA NIKOG DA ŠUTIRA! Oglasila se Kija nakon ulaska njene majke u RIJALITI: Ona ne mora da brine o REPUTACIJI

Majka Kije Kockar, Nadica je sinoć šokirala sve kada je ušla u novu sezonu rijaliti programa "Zadruga 4".

Tim povodom se danas oglasila Kija Kockar.

"Sinoć smo celo društvo i ja gledali do jutra da ona uđe i da joj pružimo podršku. Svi ljudi su upoznali još pre 3 godine moju mamu i svi znaju da je ona jedna mila žena, iz naroda i da je upravo njoj tu mesto iz više razloga. Njoj su još od prve Zadruge nudili ulazak ali naravno da ne bi ušla jer niko od nas nije bio spreman na to jer neke stvari se moraju rešiti u 4 zida i moraš biti psihički i emocionalno spreman za pritisak javnosti. Kada je došla ozbiljna ponuda,kada su neke stvari postale prošlost , pričale smo o tome ali na njoj je bila odluka i čak je sama išla da pregovara a ja sam joj samo pravno pomogla. Naravno da joj moja reč znaci kao poslednja da prevagne da udje pa je i ušla. Ona je žena kojoj je ostalo još malo do penzije, i sa ovom situacijom u svetu i neizvesnosti i kad je sve ono prethodno davno proslo, ona je ugrabila pravu priliku. Njoj treba sigurnost u starosti jer ja mogu da se brinem za nju i baku ali šta ako mene nema, neće joj niko pomoći i tu smo vagale najviše da li da udje. To je moj razlog lični-njena sigurnost bez mene. Njoj je mesto tamo jer je ona žena iz naroda, proživela je svoj život, ne mora da brine da li će imati seks, nije došla nikog da šutira ili traži pravdu. Ona ne mora da brine o svojoj reputaciji, već mi pred kojima je život. Meni nije bilo mesto tamo, mlađima od mene nije mesto tamo ako ne znaju da se ponašaju, a za majku moju ne brinem. Treba i neko normalan , čisto da bude balans. Ljudi i koji me vole i koji me ne vole, treba da je gledaju kao individuu a ne kao moju mamu. Mene su ljudi zavoleli zbog mene kao osobe ali moja mama je 1000x bolja od mene u svakom smislu. Ima moju otvorenu podršku" rekla je Kockareva, a onda je otkrila da li bi ona ušla u Zadrugu 4:

" Znam da se mnogi ljudi pitaju da li ja ulazim i moj odgovor je uvek isti, bas velika cifra, tolika da me javnost više neće posle videti. Ali da se zna da ne postoji nikakav plan da ja uđem ili šta su već teoretičari izmislili" rekla je ona.

