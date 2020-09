KULIĆEVA LIJE SUZE ZBOG MIŠELA! PEVAČ OPLEO: Mazala mi vrata, ulepila pse, razbila prozor i zvala sa 600 brojeva!

Miljana Kulić rasplakala se u rijalitiju zbog priče o Mišelu Gvozdenoviću i proganjanju pevača.

Ona je istakla da je Mišel zbog nje ušao u rijaliti.

"Ja jesam odlazila kod njega kući, ja znam kako se zove njegov pas. On je mene udario i njegova majka. Prolazila sam pored kuće i zvala ga da ga vidim, zaustavio, i njegova majka me je udarila po nosu, a on me je tukao. Nisam htela da zovem roditelje. Počela sam zbog njega da radim i kao konobarica u Čačku. On je agresivan, on je potegao i papuču na mene, ali nema veze on je ološ! Ja sam ručala pored njegove kuće i koske bacalu njegovom psu. Sada me je sramota što sam bila njegova obožavateljka", objasnila je Miljana.

foto: Printscreen

"Prva stvar, moji roditelji živi u Holandiji 43 godine. Kako mogu roditelji koji žive u inostranstvu nju da tuku? Kako je moguće da neko dođe i živi u Čačku da bi hranio moje kerove? Kako se to nigde ne vodi u policiji i kako ja nisam optužen za to? Ja nikada nisam odgovarao za takva dela. Ja nemam mrlju u policiji. Ne mogu da kažem da je bila moj fan. Ona je bila progonitelj. Ona je pričala razne priče, da je kupovala kartice, da smo pravili šou s tim karticama. Ja ne znam ko je kome dolazio kući. Da li sam ja bio kod nje ikada u Nišu? Prolazila je pored moje kuće po 500, 600 puta, bacala mi je petarde, mazala kerove kremom, polupala mi je prozore na kući negde 2014. godine. To zna njena majka", rekao je Mišel.

foto: Printscreen

"Ti si meni to rekao, ali mi ona nije potvrdila. Ja za to ne znam", rekla je Marija.

"To ima u policiji u Čačku. Svi znaju u Čačku gde ja živim. Sve je krenulo kada mi je zvonio telefon i zove me navodno novinar. Ja čujem to specifično "r". Meni su ljudi rekli da se pripazim jedne devojke od koje ljudi nemaju mira od nje. Ne znam što mi je polupala prozor. Ulazila je u moje dvorište, pravila poplavu... Mazala mi pse, ulazna vrata, bacala neke predmete vezane peškirom, bacala mi je kondome po dvorištu. 50 puta sam je prijavio, bila je privođena, oni je deprotuju za Niš, ona za dva sata bude u Čačku", rekao je Mišel.

"To je bilo strašno. Ona se tada lečila od opsesije", dodala je Marija.

"Meni je tada rečeno da ona ima opsesivno kompulsivni poremećaj i da njena majka brine o njoj", dodao je Mišel.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir