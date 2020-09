MUŽ PEVAČ JU JE TUKAO U TRUDNOĆI, BEBA JOJ UMRLA! Jezivi detalji potresne životne priče Dragane Spasojević koja LEDI KRV

Dragana Spasojević Mitrović iz Novog Sada preživela je pravu životnu dramu jer je godinama trpela porodično nasilje. Zbog batina se, kako saznajemo, porodila u šestom mesecu trudnoće, ali je nažalost njena beba preminula.

- Dragana je doskora bila u braku u kojem je trpela nasilje. Njen bivši suprug, koji je pevač po zanimanju, tukao ju je gotovo svakodnevno, čak i kada je bila trudna - počinje priču izvor blizak zadrugarki i objašnjava da je Dragana zbog nasilja doživela prevremeni porođaj.

- Bila je u šestom mesecu trudnoće kada se to dogodilo. Doživela je ogroman stres zbog batina koje je toga dana dobila, pa je završila u bolnici. Kada je stigla, porođaj je već počeo, a lekari nikako nisu mogli da ga spreče. Porodila se tri meseca pre vremena i rodila živu bebu. Nažalost, nakon 24 sata, dete je preminulo, a Dragana se nikada nije oporavila od tog gubitka - ispričao je izvor blizak toj zadrugarki.

- Mesecima je bila u depresiji i krivila je sebe za to što joj se dogodilo. Nikuda nije izlazila i ni sa kim se nije družila, a kada se malo oporavila, smogla je snage da podnese zahtev za razvod od nasilnog supruga - kaže izvor na kraju, a tu priču nam je potvrdila i Draganina prijateljica Tanja.

- Tačno je to što ste saznali. Dragana nažalost jeste prošla kroz pakao sa bivšim suprugom i jeste joj dete preminulo. To se sve desilo pre pet godina i, iako se trudila da krene dalje, sve to je ostavilo traga. Ona sada nema nikoga, ima 33 godine i nadam se da će joj ova „Zadruga“ pomoći da iz sebe izbaci sve što joj je na duši, a da će izaći iz nje mnogo jača i srećnija - rekla je Tanja.

