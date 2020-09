LEPOJ LUKIĆ SE ODSEKLE NOGE! Opisala JEZIV trenutak sa opasnim ZEMUNCIMA, došli po nju da je vode!

Lepa Lukić ispričala je parovima doživljaje sa jednog veselja.

- Njihov sto tu, dolazi Zemunac, pozdravio se sa mnom i seda za bubnjeve. Kako će on da lupa? - ispričala je Lepa učesnicima prvi šok na veselju.

- Ali, fino lupa. Pitala sam ga: "Gde si to naučio?', kaže on meni: 'U zatvoru'. Neke ritmove je omašio, ali sam ja ćutala - nastavila je Lepa.

Ona je ispričala kako je taj događaj bio pred jednu Novu Godinu, a da je tada trebala da peva u Hanoveru.

- Spavala sam tada kod tog gazde. A oni gde su spavali, ne znam. Dolaze oni ujutru i kažu gazdi da me budi. Pitali su ga da li mi je dao pare, i "naredili" mu da me odmah isplati. Posle toga su rekli da će oni da me voze u Hanover. Noge su mi se odsekle! - započela je Lepa.

