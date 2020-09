OPASNI MOMAK ZAJECAO! Kristijan se setio SUĐENJA zbog UBISTVA, sudija ga isprozivao, onda je njegova majka USTALA...

Dok je Fran Pujas pričao o svom turbulentnom životu i teškom odrastanju, Kristijan Golubović bio je dirnut zbog načina na koji je on to prepričavao, te se prisetio svoje majke i situacije sa suđenja koja je na njega ostavila veliki utisak, da je sve vreme bio na ivici suza.

"Ja sam imao suđenje zbog ubistva i sudija me je nagrdio, ja sam brutalno izbo nekog dečka, a oni nisu gledali da je on bio stariji od mene 19 godina. Mene je on ispoinižavao i uđe moja majka i rekla je: ,,Zamoliću Vas sudija da ne zovete moje dete ubicom, jer i da je najgori na svetu, to je moje dete", ispričao je Kristijan.

