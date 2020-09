NIŠTA ME NIJE POSLUŠAO, DRUŽIMO SE 15 GODINA! Janjuš besan na Vladislava Mandića, a ove savete mu je UDELIO pre ulaska!

Jedan od novih učesnika "Zadruge 4" je Vladislav Mandić, rođak i veliki prijatelj bivšeg iskusnog rijaliti igrača Marka Janjševića Janjuša.

Janjuš je otkrio šta misli o učešću svog prijatelja, a on je bio vidno iznerviran i uzrujan.

foto: Printscreen

"Mislim da ako se nešto ne dogodi što pre da se neće dugo zadržati. Nervira me što ovo nije on, ovo u Zadruzi nije Manda, niđe veze. Sreća što ima mnogo nezanimljivih teletabisa, pa će dobijati šansu iz nedelje u nedelju da se dokaže", rekao je Janjuš.

Bivši košarkaš otkrio je kako je posavetovao svog prijatelja, ali i da ga Mandić nije poslušao.

"Dao sam mu savet da mora odmah da dođe do izražaja i da bude ono što jeste, ali me ništa nije poslušao, niti će. Trudi se, a pritom ovo nije on", naveo je Janjuš i dodao da Vladislava poznaje dugi niz godina:

"Poznajemo se 15 godina i otad se družimo, čak smo i neki rođaci."

Janjuš je otkrio da li je njegov rođak takođe zaljubljive prirode kao i on, te da li će mu se u Beloj kući desiti romansa.

"Što se tiče ljubavi nemam pojma tamo svako svakoga može da izj*be i da se svako svakome svidi", istakao je Janjušević.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir