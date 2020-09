PRVI RIJALITI RASKID I SKANDALOZNI DETALJI! PAULA: Fran je koristio zabranjene supstance, pa me TUKAO, a to NIJE SVE!

Paula Hublin i Fran Pujas ušli su zajedno u rijaliti, a sada su i raskinuli.

"Vučem probleme iz detinjstva. Prema svim bliskim osobama ponašam se kao g*vno. Paula i ja samo odlučili da raskinemo. Mislim da mi treba vremena za sebe, da bih promenio neke stvari. Ona je devojka koju sam prvi put ošamario, ne mogu to sebi oprostiti. Ona je bila predobra prema meni", rekao je Fran.

"Imao sam problem s tim, mi kad se posvađamo ona se skloni da se smiri, našm*kao sam se i ona je otišla iz kuće kod prijateljice. Mi smo se svađali, bio sam d*ogiran i lupio sam joj šamar. Mene je sramota, nikada to neću oprostiti sebi", rekao je Fran.

Reč je dobila i Paula Hublin koja se rasplakala.

"Rekla sam mu da ovde ulazimo zajedno. Pokušavam ga zaštiti pred svima. Mene je povredilo to što on meni ne može naći zamerku. Radila sam dva posla. Mene je juče povredilo što je rekao da sam mu zamerila što je Aleksandri dao ćebe. Ja ne mogu biti više muškarac u vezi", rekla je Paula i nastavila:

"Ovo mi nije prvi put da prođem nasilje opravdavam to, jer sam razumela. To nije jedini problem u našoj vezi. Ne sluša me, ne daje mi pažnju. Imam osećaj da me iskorišćava u vezi.

"Ona zaslužuje boljeg i kvalitetnijeg dečka", rekao je Fran.

"Ja sam umirala od bolova, bila sam u bolnici, i saznajem da je neka druga u mom stanu, da tamo spava druga cura. I preko toga sam prešla", rekla je Paula. kasnije Đorđu Milutinoviću.

