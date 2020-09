MIŠEL ME ZVAO DA KAŽE DA ĆE OBESITI MILJANU! TO JE BIO PAKAO: Marija Kulić se rasplakala, pa šokirala sve!

Prvo pitanje u emisiji bilo je za Miljanu Kulić, a vezano za pevača Mišela Gvozdenovića, kog je progonila o spoljnjem svetu.

"Kako znaš da Mišel nije promenio broj ako ga i dalje ne zoveš?", glasilo je pitanje.

"Poslednji put kad sam ga zvala, broj je bio isti. Zvala sam ga pre sedam godina. Možda ga je sada promenio. Lažem, kako znam. Čula sam da ulazi u rijaliti, pa sam našla u Hurgadi njegov broj na Viberu. Tada sam mu i pisala, rekla sam mu da mu je to top za karijeru, da se družimo, on me je pitao odakle znam da ulazi", rekla je Miljana.

"Miljana me nije zvala skorije. Sinoć je javno u izolaciji rekla moj broj, tako da advokat može da podnese tužbu. Do sedam jutros nisam spavao. Još jedan greh ćeš počiniti, čuće se", govorio je Mišel.

"Kako ne zauzmeš Mišelovu stranu?", bilo je pitanje za Mariju Kulić.

"Bezobrazan je. Mi smo Miljanu slali na lečenje, on me je zvao jednom i rekao kako će obesiti Miljanu. To je za mene bio pakao. Ovde se ne mešam u njihovu priču. Ona je imala problem. Kako je meni bilo kad ona gleda u jednu tačku i ne zna ko sam ja", rekla je Marija.

