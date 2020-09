STRAŠNE OPTUŽBE! MIKI ĐURIČIĆ: Kija Kockar prodala je SAHRANU OCA za 10.000, a o njemu pričala SVE NAJGORE!

Miki Đuričić obratio se fanovima Kije Kockar i otkrio nešto što je sve šokiralo.

"Sada ću da se obratim tim Kijinim fanovima. Ne pričate sa tatom, ne znam koliko godina, tata vam umre, vi u rijalitiju i prodate za 10.000 evra sahranu tatinu da ide na televiziji. Da li treba da pričam dalje o moralu te osobe i kakva je to osoba. Znači, ne pričaš sa tatom tolike godine, sve najgore rekla o njemu i na kraju snimiš tatinu sahranu. Iz rijalitija prate kamere za novac. Nemojte da mi vređate inteligenciju. Znam ja, zna i Mića. Ja lupam 10.000 do 15.000, nije džabe prodala sahranu sigurno", bio je besan Miki.

foto: Printscreen

"Pristrasan si strašno. Ti si bio veliki prijatelj Kije Kockar, veći nego ja", branio je Mića Kiju.

"To da je prodala sahranu su laži od fanova i hejtera, veruj mi. To nije istina. Sahrana jeste snimana, ali nije Kija ta koja dozvoljava. Poenta snimanja i pojave kamermana na sahrani pokojnog Kijinog oca i Nadicinog bivšeg muža je to što su snimani Sloba i Kija, a ne sahrana i sprovod. Snimani su Kija i Sloba koji su izašli iz rijalitija u tom trenutku na sahranu", umešao se Milan Milošević u ime produkcije

"I da jeste dobila pare, znaš kada ćete reći", rekao je Miki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir