ZOLIN OTAC PORUČIO MI JE DA GA SE KLONIM: Miljana Kulić priznala šta porodica njenog dečka misli o NJOJ!

Vladimir Tomović i Miljana Kulić dotakli su se teme ljubavi između nje i Lazara Čolića.

"Zola je u dubini duše dobar momak. Mi smo se čuli svaki dan, i počeo je da ustaje ranije, i tada ga zovem. Ne znam kakav je za vezu, ali je dobar. Zola je napaćen momak, i napaćena duša, njega život nije mazio", rekao je Vladimir.

"Njega je otac stalno zvao u Nemačku, ali Zola nije hteo da ode. Rekao mi je to njegov otac, koji mi je poručio da me gotivi, ali da se klonim njega", dodala je Miljana.

"On je otišao iz Niša, samo je bacio ključeve i onda me je zvao njegov drugar i pitao kada ću da vratim pare za kredit, a onda je Zola rekao Mariji kako ne moramo ništa da vraćamo. Znam da je zvao Orozovića da mu pozajmi 150 evra i pljuvao me kod Ivane Šopić", prisetila se Miljana.

