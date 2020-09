NADICA ME RAZOČARALA, A JA SAM PODRŽAVALA NJENU ĆERKU: Marija Kulić oplela po Kijinoj mami, tračari iza leđa!

Marija Kulić najviše vremena provodi sa bivšom inspektorkom, Ljiljanom Stevanović Lili.

One su komentarisale učesnike, a onda se Marija osvrnula na Kijinu majku, Nadicu.

"Zamisli ova što mi se šlihta. Nadica. Kaže mi da gotivi Miljanu i da je kupila cipelice za Željka, koje je poslala u Niš, međutim, to nije stiglo. I zabolelo me je što je juče Miljanu ocenila nulom, a ja sam sve vreme podržavala njenu ćerku. I ne kajem se, ali nisam to očekivala od nje, baš me je razočarala!", besno je komentarisala Marija.

