RAZBIJAO ČEKIĆEM PA DISKVALIFIKOVAN Oglasio se Filip Mijatov, on bi da se VRATI ali je na BOLOVANJU! POSTAVIO ŠOK USLOVE

Filip Mijatov diskvalifikovan je iz "Zadruge" po drugi put, te je njegova kazna sada umesto 50.000 evra, 100.000 evra, jer je diskvalifikovan i prošle sezone.

Sada se oglasio na svom Instagram lajvu kako bi stavio da znanja svima da bi se vratio ali da nije ispoštovan od strane produkcije i da neće da plati kaznu, jer to, kako on kaže, nije zakonski.

foto: Printscreen

"Vratio bih se! Da me ispoštuju, vratio bih se! Oduzimanje slobode ne može ni po jednom zakonu. Zakonski ne može!! Kakvih 100.000 evra. Nema osnova, kakvih 100.000 evra, idići ću kod lekara! Idem na bolovanje. Molio sam da me puste", rekao je Mijatov na svom Instagram lajvu.

"Mogao sam da izdržim, nije fer, neko tako da me cima, nije fer, ali izdržao bih ja. Produkcija me stavila u istom košu sa njima. Treba da budem na Vi Aj Pi. Psihički sam jako zdrav, nisam se lečio nikada kao što pričaju, ali tamo se ne može spavati, pokušao sam, ali ne može. Baš me briga za honorare. Nisam bio ispoštovan", dodao je on.

foto: Printscreen

