PANIĆA CIMER ZNA IZ ISTANBULA, SAD SE S NJIM SUOČIO! MILO: Manipulisao je mojom devojkom, napijao je od jutra do večeri!

Učesnik rijalitija Milo Ćuković ispričao je šta mu se desilo u Turskoj sa Tomom Panićem.

Naime, on ga je ogovarao u rijalitiju, a sada se sa njim i suočio.

"Pre tri godine bio sam u Istanbulu sa tadašnjom devojkom i nedelju dana pre nove godine sam otišao kući, pa sam napustio devojku da bih video bebu svog brata. Pričao sam sa njom na videu, uzeo joj je telefon, davao mi savete, da bi za dva, tri dana jedna devojka meni poslala da Toma manipuliše njom, napija je od jutra do večeri. Tu sam se ogrešio jednom dečku, Nikoli, poslao sam mu poruku: 'Nemoj da ti dođem u Istanbul'. On mi je rekao da je u pitanju Toma. Ona je bila nezrela, imala je 18 godina", govorio je Milo, a Toma ga prekinuo:

"Otišao si jer nisi imao kintu da tamo ostaneš."

"Non-stop sam se čuo sa njom, ona mi je plakala. Ja sam ga zvao i ispsovao, a on meni šalje burazera iz Svilajnca, a ujutru me blokirao. Zvao sam mog brata, seo u kola i da ga namestimo da izađe. krećem ka Istanbulu, ali nemam zeleni karton, na njegovu sreću. On mi je poslao nekog pacova da mi preti. Devojka me zove i govori da nije bilo ništa, a ja sam joj rekao da momentalno raskine ugovor", dodao je Milo.

"Ovaj dečko je pobegao, ta devojka ga je prevarila sa mnom jer nije imao pare da ostane tamo", prekidao ga je Panić.

