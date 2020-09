DA LI JE MOGUĆE DA JE SMUVALA NAŠEG FANA?! Sanja nikad BRUTALNIJE o Matorinoj vezi sa Monikom, a zbog ovoga se KAJE

Poznata rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora nakon samo šest dana po ulasku u rijaliti "Zadruga 4" uplovila je u vezu sa Hrvaticom Monikom Horvat.

Iako je Jovana često isticala da još uvek nije prebolela bivšu devojku Sanju Stanković, ona joj je brzo našla zamenu, a sada je Sanja otkrila svoje mišljenje o novoj Matorinoj romansi.

- Što se tiče njih dve stvarno im želim sve najlepše. Stvarno nemam nikakav problem što su se one smuvale. Meni smeta samo što oni mene spominju. To je jako ružno. Baš sam videla jedan klip na kome Monika kaže: "Zamisli da uđu moj dečko i Sanja", a Jovana je prokomentarisala: "Ma, boli me uvo ko će da uđe". To mi je jako ružno zato što smo Jovana i ja ostale u korektnom odnosu i pre nego što je ona ušla u "Zadrugu" ja sam joj poželela sreću. To je ono što mi je zasmetalo - kaže Sanja za pa dodaje šta joj je još zaparalo uši.

- Smeta mi to što Jovana mora da opravdava svoje buduće postupke time što govori da sam ja nju htela da ostavim još ranije, ali nisam, kao mogla, i da je meni ona postala navika. To je ono što mi je napravilo problem u glavi, a ne njihova veza. Nema potrebe da me meša i da priča neke gluposti. Ako je već ušla u vezu, neka uživa u vezi, a ne da spominje mene i pravda svoje buduće postupke time što sam ja možda nešto uradila ili nisam uradila - kaže Stankovićeva, pa se osvrće na raskid sa Jovanom.

- Ja sam rekla Jovani pre nego što je ušla u rijaliti , pričale smo na temu da nam je krivo što nismo dale šansu jedna drugoj. Ali nismo dale šansu, jer ona kada je izašla iz "Zadruge 3", nije apsolutno ništa uradila kako bismo se ona i ja pomirile. Bio je taj jedan ručak kada smo porazgovarale, kao i kada mi je poslala flaminga kada sam imala koronu i to je sve. Ništa nije učinila po tom pitanju da se ona i ja pomirimo, tako da, meni ne može da zameri ništa. Jedino što je radila, kukala je i plakala po emisijama i govorila kako me voli i hoće da se pomiri sa mnom… Ja sam se ohladila od cele te priče. Ali da, krivo mi je što nismo dale šansu jedna drugoj. Ali sada sam videla sve. Ušla je u “Zadrugu” i posle pet dana se smuvala sa drugom devojkom, šta da mislim. U glavi mi je rebus - kaže Sanja pa ističe da joj je Monikino ponašanje čudno, te da je podseća na nju u "Zadruzi 1".

- Monika mi je slatka devojka, ali njen način na koji "igra rijaliti" mi je malo smešan. Ja gledam nju, ali kao da vidim sebe! Ponaša se kao ja u "Zadruzi 1″. Ima iste reči, isto ponašanje, iste želje, sve slično radi kao što sam ja. To mi bude pomalo čudno i razmišljam, jel moguće da je Jovana smuvala našeg fana?! - govori Sanja kroz smeh.

Budući da je sama istakla da je Monika u nekim postupcima podseća na nju, odgovorila je da li je baš ta sličnost i privukla Matoru.

- Da li ona podseća na mene ili se namerno ponaša kao ja, ja to stvarno ne znam - kaže Sanja.

Kako su neki od ukućana “Zadruge” komentarisali da je Monika ušla u vezu sa Jovanom zarad marketinga, Sanja je rekla šta misli o tome.

- Postoji jedan klip gde je Monika šapnula Jovani: "Rekao mi je Mića da će me veza sa tobom dovesti do pobede", na šta joj je Jovana rekla samo "Znam, znam", kaže Sanja i ponovo kroz osmeh dodaje:

- Meni je smešna cela ta priča, ali ja svakako njima želim sve najbolje - a za mogućnost pomirenja sa Jovanom, po njenom izlasku iz rijalitija, kaže:

- Svako je nastavio da živi svoj život. Ona će biti tamo verovatno deset meseci, a to je dug period - rekla je Sanja koja dodaje da nema novu ljubav još uvek, kao i da za sada ne planira da se posveti muzičkoj karijeri, bar dok se stanje sa koronavirusom ne stabilizuje.

