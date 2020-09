NAKON ŽESTOKOG SUKOBA KOJI SU IMALI, VLADIMIR OPLEO PO KRISTIJANU: Pokazala se njegova ljubomora, neću da mu ĆUTIM!

Bora Santana je ugostio zadrugare Vladimira Tomovića, pa su se prisetili sukoba koji je imao sa Kristijanom Golubovićem.

foto: Printscreen

"To je počelo od njega, čuo sam da je imao negativno mišljenje o meni, pa sam to i rekao. Pokazala se njegova ljubomora, i na izboru sa Miss i Mistera dao mi je nulu, šmeker to ne bi uradio", rekao je iskreno Tomović.

"Čuo sam da je pričao ružno o meni, nema razloga da mu ja ćutim!", dodao je on.

foto: Printscreen

"Pružili smo mi ruke jedan drugom, ali sigurno će nekada opet doći do sukoba ", komentarisao je Tomović.

"Da li si se uplašio Kristijana, on kaže da si boju promenio?", pitao ga je Bora.

"To je klasična fora, nisam se pomerio sa mesta, on je meni prilazio i dodirivao me je rukama, nisam se uopšte uplašio. Nadam se da ćemo se svađati na nekom inteligentnijem nivou", odgovorio je Vladimir.

Kurir.rs / M.M.

