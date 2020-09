UBIĆU STANIJU UKOLIKO MI SE ISKRENO NE IZVINI! Kristijan Golubović opasno zapretio: Ići ću 40 godina na ROBIJU! (VIDEO)

Kristijan Golubović je izjavio da će ubiti Staniju Dobrojević ukoliko mu se ne izvini iskreno što mu je spomenula dete.

"Ja sam navikao da dr*lju koja je u duši dr*lja, pljunem, a damu ne. I na ulici, i u kući, dese mi se takve stvari, kao i svim muškarcima, kad su normalni, zdravi i pravi, kad nema tih začkoljica između nas, ja ne mogu da ga uvredim. Ja pola stvari koje uradim u afektu ne mislim, ja kad uradim neko delo namesti, uradim tako, a kad nekog uvredim, a ne mislim, ja se izvinim. 'J*bem ti dete', to kažem nekad u afektu, onda se izvinim, jer je to u afektu. Mogao bih da je koljem grickalicom i da se smejem grohoto, jer mi je spomenula dete. Meni je majka umrla, ona je bila moj general i kad mi kažu ,,P*zda ti materina", kao Miljana što je jednom slučajno rekla, rekao sam joj da mi je ne spominje, jer ja njenu majku poštujem". rekao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Ona i ja smo ostale u dobrim odnosima, kakva god da je, ja imam isto žensku decu, ne mareći za to što je rekla one večeri kada je komentarisao. Pre toga je počeo njihov konflikt, mnogo ružnih reči je izgovorio za nju, ovo slušaju njeni roditelji, majka, brat i ta devojka sutra treba da se uda. Nije lepo sa jedne strane, a pritom bio je u nekom odnosu na ,,Farmi" sa njom. On je i dalje pod utiskom, pa je toliko ogorčen. Ako je problem 600 evra, ja je molim da mu vrati, jer ne mogu da slušam više priče o njoj. Stvarno je degutantno i odvratno, ja sam rekla da nije lepo, nije prijatno za uši, sedim ovde i slušam, razmišljam da neko priča tako mojoj ćerki, on je ogorčen što je napisala to, to je monstruozno što je rekla! Dala ti je to što je trebala da ti da", izjavila je Marija.

foto: Printscreen

"Zaklinjem se u svoje dvoje dece, ubiću Staniju lično ili preko svojih ljudi ako mi se iskreno ne izvini što mi je spomenula decu, po cenu da idem 40 godina na robiju", rekao je Kristijan.

Kurir.rs / M.M.

Kurir