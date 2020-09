ZAVRŠILA U HITNOJ, BOLESNA OD STRESA: Paula preživela HOROR, a Fran nije došao ni da je POSETI! ŠOK PRIČA!

Paula Hublin dobila pitanje, a bilo je u vezi njenog sad već bivšeg dečka Frana Pujasa, nakon čega je ona otkrila da je završila u Urgentnom centru, a on nije došao da je vidi.

"Bila je jedna situacija, sa Goldi, nadimak je devojci. Može, ovako ide priča, ja sam otišla kući kod svojih roditelja, on je ostao u stanu, ja sam završila u hitnoj, jer mi nije bilo dobro, bila sam bolesna kao pas, od stresa, jer nakon što sam došla u bolnicu, nisu mi ništa našli, a sve živo mi je otkazivalo u telu. On je mene pozvao na video poziv, pokazao mi je da prijatelj spava kod njega, on je bio budan celu noć, nije me pitao ni kako sam, cura mu je u bolnici, ali pre toga mi je postavio pitanje, manipulator običan: "Je l' ideš u hitnu u Zagreb ili Varadžin?", on mene kopka nešto, sutradan, jedan dečko koji ide za sveštenika, slučajno ode u Zagreb, i slika mene Peju, Goldi, Fran i njegove pse, i ja ga pitam šta je ovo, on je meni rekao da je ona došla u naselje tamo na cigaru", šokirala je zadrugarka, pa nastavila:

foto: Printscreen

"Ja sanjam da je ta Goldi spavala tamo kod nas i ja dođem u Zagreb, on mene pita kada ću doći i doći, ja dođem, nisam mu ni rekla, sav izbezumljen, ja sam mu rekla da se vrati kući, ja sam ga pitala da li ima nešto da mi kaže, rekao je da nema, ja sam ga pitala da li je Goldi spavao ovde, on mi je rekao samo da je Pejo. A pre toga je pričao da je Goldi k*rvetina, čim je on to sakrio od mene! Da li sam ti išta loše uradila?", objasnila je Paula.

"Ja sam joj rekao da je Goldi došla. Ona je uporno kopala po mom Instagramu, čitala poruke od mojih prijatelja!", ubacio se Fran.

"Marš j*bem ti mater! Čekam da pukneš i pokazaš kakav si, a ne kao da si žrtvica! Ti mene nisi voleo nikada, voleo si sigurnost, bila sam ti domaćica, drk*ao si k*rac i ništa drugo! Hajde još malo pravi žrtvu od sebe! Ja ćutim, jer mi te je žao! Dečko je imao curu tri godine i dovodio je u njenu kuću druge cure i varao je! A ona je isto radila, finandirala te je, prema svakoj je isti! I sada si rekao da si iskorišćavao cure zbog para i svega! Cura ti je u bolnici, a ti spavaš sa k*rvama!", urlala je Paula.

"Hoćeš li me strpati u zatvor? Ona se sada oseća ugroženo!", upitao je Fran.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

