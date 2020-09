JOVANA ME JE JAKO RAZOČARALA! Sanja Stanković se oglasila i konačno rekla sve što misli o Matorinoj novoj DEVOJCI

Monika Horvat neretko pravi ljubomorne scene Jovani Tomić Matoroj zbog njene bivše devojke Sanje Stanković, koja se sada oglasila i otkrila šta misli o celokupnoj situaciji.

"Ja ne mogu da verujem da je neko dobio nervni slom zbog komentara ukućana. Doduše, ja se slažem sa većinom tih komentara. Ne želim nikog da uvredim ali Luna je mala maca naspram Monike i njene histerije. To da li Monika njoj treba ili ne, ja se u to neću mešati tj. neću se mešati u njihovu vezu, da ih rastavljam i slično", rekla je Sanja.

Inače, Stankovićeva je istakla da nije ljubomorna zbog Matorine nove veze, ali da je veoma razočarana u nju, ali ne želeći da otkrije razlog.

"Ja sam njima poželela sreću od srca, ali kada me neko konstantno priziva "Zamisli Sanja uđe", to mislim na Moniku i kada je neko jako kontradiktoran, a to mislim na Matoru, naravno da ću se oglasiti i dati komentar kada me to budu pitali. Jovana me je jako razočarala, ali ne zbog njene nove veze, već zbog nekih naših stvari", ispričala je ona.

