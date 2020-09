BITNO JE DA JE PUNOLETNA: Kobri je devojka 41 godinu MLAĐA, evo šta na to kaže njegova ĆERKA MODELSICA! Iznela detalje!

Anastasija Buđić, ćerka kontroverznog rijaliti učesnika i fotografa Zorana Buđića Kobre, otkrila je šta zamera svom ocu, kako gleda na njegovu emotivnu vezu s dvadesetpetogodišnjakinjom, ali i zbližavanje s Nadicom Zeljković.

Sve je prisniji sa Nadicom Zeljković, Kijinom mamom, sa kojom provodi dosta vremena. Kako gledaš na to i misliš li da će moći dodatno da prodube njihov odnos?

- Odnos tate i Nadice interesantan je kako meni, tako i čitavoj naciji. Ako je verovati komentarima koje čujem, njih dvoje su jako harizmatični, šaljivi, imaju zdrav i simpatičan odnos za gledaoce kako mlađe, tako i starije. Za sada zrače šaljivom i dobrom energijom. Što se mene lično tiče, zabavni su mi, često me nasmeju svojim opaskama. Mislim da su se našli i generacijski, za druženje i brže i kvalitetnije provođenje vremena u "Zadruzi", pošto unutra ima više mlađeg sveta. Ne verujem da može doći do nečeg više od prijateljstva, pošto tatin tip su mlađe devojke. Prosto bi me iznenadilo nešto drugacije.

Kobra je šokirao sve kada je priznao da napolju ima devojku koja je od njega mlađa čak 41 godinu! Kako ti gledaš na njegovu vezu sa devojkom mlađom od tebe, koja si mu ćerka?

- Godine sa ljubavlju nemaju nikakve veze. Važno je da mu je svaka devojka pozamašno punoletna, a sada koliko je mlađa od njega to i nije toliko značajno. Na sve gledam kul i nikom ne sudim, jednostavno svoju porodicu, prijatelje volim da vidim srećne, a kada su ljudi srećni tu predrasudama i dodatnim mišljenjima nema mesta.

Marija Kulić ga je nazvala perverznjakom i matorom drtinom, sa njom je imao ozbiljnu raspravu.

- Tata ume ponekada drčnije da se izražava, ali mu je to profi deformacija zbog posla i kruga ljudi u kojem se kroz posao kreće. Biti paparaco iziskuje takvo ponašanje, mekane karakterno osobe ne mogu tim poslom da se bave. Vrlo je kompetentan za modu, fotografiju i žensku lepotu jer to mu je posao, da prepozna. Gledanje koliko znamo nije zabranjeno, gleda ih ko cimerke, ne gleda ih na ružan i degutantan način. To on sebi nikada ne bi dozvolio.

